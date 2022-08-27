Чемпионат Англии 2022/23, 4-й тур

Ливерпуль – Борнмут – 9:0

Голы: Диас, 3, 85, Эллиот, 6, Александер-Арнольд, 28, Фирмино, 31, 62, Ван Дейк, 45,Мефам, 46 (автогол), Карвалью, 80

Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 4:2

Голы: Бернарду, 53, Холанд, 62, 70, 81 – Стоунз, 4 (автогол), Андерсон, 22

Челси – Лестер – 2:1

Голы: Стерлинг, 46, 63 – Барнс, 67

Брайтон – Лидс – 1:0

Голы: Грос, 66

Ливерпуль за три первых тура АПЛ не одержал ни одной победы, набрав всего два очка, но болельщики ожидали близкого конца "черной полосы". В 4-м туре мерсисайдцы принимали Борнмут, по возвращении в АПЛ выглядевший крайне слабо – такого соперника подопечные Юргена Клоппа должны были громить, несмотря на огромные кадровые потери.

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Ожидания не подвели фанатов. Взбешенный неудачами Ливерпуль устроил Борнмуту настоящую резню бензопилой, а главным мясником стал Фирмино. Первый тайм мерсисайдцы завершили со счетом 5:0 – Бобби отдал три голевых передачи (на Диаса, Эллиота и Трента) и забил сам. Кроме того, после углового отличился Ван Дейк.

Особенно красив был гол Александера-Арнольда, которому удался фантастический выстрел в дальнюю девятку метров с 25-ти. Ливеропуль никогда в истории АПЛ не побеждал в первом тайме с такими цифрами на табло.

На первых же секундах второго тайма Мефам забил в свои ворота, а на 63-й Фирмино оформил дубль – так Ливерпуль довел счет до 7:0. Позже Карвалью и Диас забили еще по голу, установив окончательный результат – 9:0. Ливерпуль празднует самую большую за 33 года победу в чемпионате, а Фирмино теперь может похвастаться сотней голов в составе "красных".

Манчестер Сити в параллельной встрече принимал Кристал Пэлас. Лондонцы в первых турах зарекомендовали себя очень тяжелыми оппонентами – их едва одолел Арсенал, на Энфилде они зацепились за ничью, а Астон Виллу легко вынесли. Кстати, год назад на Этихаде "орлы" устроили разгром с пятью забитыми голами, так что ожидался напряженный матч.

Так и вышло. Уже на 4-й минуте гости вышли вперед в результате подачи с углового, которую Стоунз срезал в свои ворота, а на 22-й Андерсон точным ударом головой после еще одного корнера удвоил преимущество Кристал Пэлас. До перерыва Сити так и не отыгрался (да и моментов почти не было), однако во втором тайме "горожане" смогли переломить ход встречи.

Сравнить счет удалось всего за 16 минут. На 53-й Бернарду Силва сместился с правого края штрафной и пробил с рикошетом в правый нижний угол, а на 62-й Холанд замкнул подачу на линию вратарской – 2:2!

Упустив еще несколько классных моментов, хозяева дожали Пэлас на 67-й минуте благодаря шедевральной комбинации в штрафной после розыгрыша углового – Холанд завершил ее ударом в пустые ворота. 3:2! Еще через 12 минут Эрлинг добил "орлов", обыграв Гуайту после разрезного паса Гюндогана. 4:2 – Сити празднует шикарную победу.

Челси после тяжелой победы над Эвертоном пошёл в пике, потеряв очки с Тоттенхэмом и потерпев разгром в Лидсе. "Пенсионеры" опустились на 12-ю позицию, поэтому сегодня они нуждались только в успехе. Впрочем, соперник был серьёзным – и очки ему требовались не меньше. На Стемфорд Бридж приехал Лестер, набравший всего 1 очко в стартовых турах.

Поединок оказался для Челси даже тяжелее, чем прогнозировали, ведь уже на 28-й минуте команда осталась в меньшинстве. "Героем" стал Галлахер, получивший две желтые карточки за шесть минут. "Лисы" же на 34-й минуте еще и гол забили, однако его не засчитали из-за офсайда. Хозяева ответили выстрелом Джеймса в штангу на 43-й, а гости на 44-й огрызнулись выходом один на один – Варди запорол его, пробив мимо ворот.

Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Матч был равным и богатым на моменты, причем Лестер выглядел даже острее. Впрочем, начало второго тайма подопечные Брендана Роджерса провалили, пропустив два гола: уже через минуту после перерыва Стерлинг ударом с линии штрафной поразил дальнюю девятку, а на 63-й он же забил в пустые с метра, замыкая прострел Джеймса – 2:0!

Лестер мгновенно отыграл один мяч усилиями Барнса. После этого Лестер провел еще несколько опасных моментов – Варди, например, еще два раза выходил один в один с Менди, но даже переиграв его Джейми не смог поразить ворота. Челси тоже остро огрызался, однако забитых голов в последние 30 минут болельщики не увидели. В итоге финальный свисток зафиксировал тяжелую победу лондонцев.

Наименее статусным в дневном временном слоте АПЛ стал матч на Амексе между Брайтоном и Лидсом. Впрочем, слабо он выглядел только по названиям клубов, а в реальности это была битва между пятой и четвёртой командой соответственно – причём "чайки" выносили МЮ на Олд Траффорд, а "павлины" громили Челси неделю назад.

Матч оказался интересным, однако на фоне битв грандов середняки, конечно, потерялись. Даже итоговый результат выглядит бледно: в первом тайме голов не было, а во втором тайме Гросс вывел Брайтон вперед – и это был единственный гол во встрече. "Чайки" празднуют минимальную победу и поднимаются на вторую позицию.

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