Борнмут объявил об уходе Скотта Паркера с должности главного тренера уже после 4-х туров чемпионата Англии.

Первым тренером, потерявшим работу после старта сезона Премьер-лиги 2022/23, стал Скотт Паркер. Об отставке тренера "вишни" объявили на своем официальном сайте.

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К поединку против Вулверхэмптона команду будет готовить Гарри О'Нил, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. Борнмут поблагодарил Паркера за работу и уже приступил к поискам нового наставника.

После 4-х туров АПЛ "вишни" занимают 17-е место. Подопечные Паркера стартовали с победы 2:0 над Астон Виллой, а затем последовал провал. 0:4 от Манчестер Сити, 0:3 от Арсенала, а апогеем стало фиаско на Энфилде – 0:9 от Ливерпуля. Между этими поражениями была победа по пенальти над Норвичем в Кубке лиги, но это не спасло бывшего игрока сборной Англии от отставки.

Паркер возглавил Борнмут летом 2021 года, а прежде работал в Фулхеме. Под руководством 41-летнего тренера "вишни" заняли второе место в Чемпионшипе и напрямую вышли в АПЛ, однако старт в элитном дивизионе Англии получился не слишком удачным.