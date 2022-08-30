"Коли я сьогодні почув про Скотта, то зрозумів, наскільки важливо у наш час мати правильних власників у футбольному клубі.

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Деякі клуби належать цілим країнам, але інші мають таку ж структуру, як у нас і, можливо, в Арсенала. Цього року піднялись 3 команди. Ноттінгем витрачає багато, Фулхем також підсилився, але я не можу пригадати, щоб Борнмут багато зробив на ринку. Тренерам завжди важко у таких ситуаціях, тому я співчуваю Скотту", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, сам німець очолює Ліверпуль з жовтня 2015-го і має чинний контракт до 2026 року.

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