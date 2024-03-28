Клопп понес серьезные потери перед дуэлью с Де Дзерби – в лазарете Ливерпуля находятся 9 игроков
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп имеет кадровые проблемы перед стартом нового тура АПЛ.
Международная пауза добавила головной боли наставнику мерсисайдцев. Выступая за национальную команду, травму получил Эндрю Робертсон.
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Как сообщает Mirror Football, защитник вряд ли сможет сыграть в ближайшем матче за Ливерпуль. Но это не единственная проблема Юргена Клоппа. Кроме Робертсона в лазарете команды находятся еще 8 игроков.
Жоэль Матип и Тьяго Алькантара не сыграют до конца сезона. Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес Жота вернутся в начале апреля. Есть надежда, что от своих повреждений успеют восстановиться к матчу против команды Де Дзерби Кертис Джонс и Стефан Байчетич. Что касается Аллисона, то он вернется на поле не раньше середины апреля.
Напомним, что Ливерпуль сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице АПЛ с 64 баллами. Арсенал опережает команду Клоппа только по дополнительным показателям.
Встреча Ливерпуля и Брайтона запланирована на 31 марта. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
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