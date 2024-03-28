Клопп зазнав серйозних втрат перед дуеллю з Де Дзербі – в лазареті Ліверпуля перебувають 9 гравців
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має кадрові проблеми перед стартом нового туру АПЛ.
Міжнародна пауза додала головного болю наставнику мерсисайдців. Виступаючи за національну команду, травму отримав Ендрю Робертсон.
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Як повідомляє Mirror Football, захисник навряд чи зможе зіграти в найближчому матчі за Ліверпуль. Але це не єдина проблема Юргена Клоппа. Крім Робертсона у лазареті команди перебувають ще 8 гравців.
Жоель Матіп та Тьяго Алькантара не зіграють до кінця сезону. Трент Александер-Арнольд, Дарвін Нуньєс Жота повернуться напочатку квітня. Є надія, що від своїх пошкоджень встигнуть відновитися до матчу проти команди Де Дзербі Кертіс Джонс та Стефан Байчетіч. Що стосується Аллісона, то він повернеться на поле не раніше середини квітня.
Нагадаємо, що Ліверпуль наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 64 балами. Арсенал випереджає команду Клоппа лише за додатковими показниками.
Зустріч Ліверпуля та Брайтона запланована на 31 березня. Початок матчу о 16:00 за київським часом.
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