Только топ-игрок может провести 332 матча в Премьер-лиге. Но как назвать того, кто вылетал из АПЛ в составе каждой команды, за которую играл? И делал это пять раз.

Такие футболисты заставляют ими восхищаться. Иногда они разочаровывают, порой удивляют. Но точно никогда не оставляют равнодушными. Футбол 24 рассказывает именно о таком парне – Германне Грейдарссоне.

Кристал Пэлас (1997/1998)

Исландец начал заниматься футболом у себя на родине и провел несколько сезонов за местный ИБВ. В последнем из них Грейдарссон помог ИБВ завоевать титул сильнейшей команды страны. Вскоре Германн перебрался в Премьер-лигу и попал на скамейку запасных новичка АПЛ Кристал Пэлас, который противостоял Эвертону.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 23.08.2023 року комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії № 128 від 08.08.2023 р.).

"Никогда раньше я не был на матче в Англии, а тут сразу приехал на Гудисон Парк, – рассказывал 23-летний защитник в интервью Sky Sports. – Там было 40 тысяч болельщиков и великолепная атмосфера, а на моем лице красовалась лишь одна большая улыбка! Я был в восторге, просто наслаждался этой атмосферой. Шум толпы, страсть, скорость игры... Всем этим вокруг".

Германн вспоминал, как сразу после переезда в Англию взялся активно заниматься своим развитием, ведь до этого в Исландии фактически был любителем. "Я играл за сборную, но параллельно работал всюду, где мог: на фабрике по заморозке рыбы, на заводе по изготовлению рыболовных сетей, на стройке. Я также работал на рыболовном траулере", – рассказывал Грейдарссон.

В то же время тот Кристал Пэлас сложно было назвать командой, где можно постепенно адаптироваться к АПЛ. В течение сезона лондонцы трижды меняли тренера, но это не спасло их от последнего места и безапелляционного вылета. А еще в том чемпионате исландец забил Челси на Стэмфорд Бридж и отметился эпическим автоголом на Олд Траффорд.

It’s the 22nd anniversary of this goal by Hermann Hreidarsson.



Really neat finish. Wrong fucking net.pic.twitter.com/CmsvVLwk23 — A Funny Old Game (@sid_lambert) October 5, 2019

Уимблдон (1999/2000)

Следующий сезон Грейдарссон начал в составе Пэлас, однако вскоре переехал в Брентфорд. Клуб, где сейчас выступает Егор Ярмолюк, в конце 90-х играл в третьем по силе дивизионе, поэтому исландский защитник сделал еще один шаг вниз. Период в лагере "пчел" – особый для Грейдарссона, ведь это единственная команда, с которой он не вылетал из АПЛ, поскольку просто не играл там. Зато Брентфорд с исландцем повысился в классе и поднялся во второй дивизион.

В следующем туре АПЛ Брентфорд будет принимать дома Манчестер Юнайтед. Лицензионный букмекер GGBET отдает предпочтение гостям, коэффициент на успех которых составляет 2,21. Победа "пчел" оценивается в 3,06. Наименее вероятный итог – ничья. Коэффициент на нее от букмекера GGBET составляет 3,87.

Стабильная и яркая игра Германна в Брентфорде (41 матч/6 голов) позволила ему снова вернуться в АПЛ – на него обратили внимание в Уимблдоне. Грейдарссон переехал в еще один столичный клуб в разгар сезона, но во второй раз вылетел из АПЛ. Уимлбдон до последних туров боролся за спасение, впрочем финишировал 18-м.

Ипсвич (2001/2002)

В следующем клубе Грейдарссон прервал неутешительную традицию и не вылетел из Премьер-лиги с новым клубом в премьерном сезоне. Более того, Ипсвич финишировал на 5-й строчке в АПЛ! Это позволило Грейдарссону в следующем сезоне сыграть в Кубке УЕФА.

Германн даже отметился забитым мячом в воротах шведского Хельсинборга и провел два матча с миланским Интером (первый из них англичане выиграли). Однако борьба на два фронта истощила Ипсвич и уже в 2002-м "трактористы" вылетели во второй дивизион.

Впрочем, выступление Грейдарссона в Ипсвиче было настолько заметным, что пресса начала сватать исландца в Ливерпуль и Арсенал. "Мне приятно, если это правда, – комментировал защитник интерес грандов в комментарии The Guardian. – Это была хорошая возможность, но я думаю, что Ипсвич просил слишком много денег".

Чарльтон (2006/2007)

С Ипсвичем исландец спустился во второй дивизион, отыграл там сезон и получил приглашение от Чарльтона, выступавшего в Премьер-лиге. Четвертое пришествие исландца в АПЛ было наиболее стабильным. Грейдарссон отыграл за "красных дроздов" четыре сезона, но в последнем из них взялся за старое – вылетел в Чемпионшип.

Один из самых знаковых моментов для Грейдарссона в футболке Чарльтона состоялся в поединке с Эвертоном в 2004-м. Главный тафгай АПЛ Данкан Фергюсон вышел на замену в середине второго тайма, а через 10 минут ударил локтем в лицо Грейдарссона. "Исландец упал как домино", – писали потом в прессе. Фергюсона рефери сразу удалил с поля, а Грейдарссон через две минуты после болезненного удара забил в ворота Эвертона и принес победу своей команде 2:0.

Портсмут (2009/2010)

Сразу после вылета из АПЛ исландец перешел в праймовый Портсмут. Грейдарссон называл ту команду лучшей, в которой ему приходилось играть. Дэвид Джеймс, Глен Джонсон, Сол Кэмпбел, Силвен Дистен, Питер Крауч, Джермейн Дефо, Нико Кранчар, Салли Мунтари – это лишь часть громких имен, о которых упоминал Германн в многочисленных интервью.

На Фраттон Парк Грейдарссон провел пять сезонов, больше всего в футболке одного клуба во времена выступлений в Британии. Именно в составе "Помпеев" исландец выиграл единственный трофей на Туманном Альбионе – Кубок Англии. На пути к финалу Портсмут обыграл Ипсвич, экс-команду Грейдарссона, а в четвертьфинале победил Манчестер Юнайтед. В шести поединках того турнира оборона во главе с исландцем пропустила лишь один гол.

Через два года Портсмут снова вернулся на Уэмбли, но на этот раз проиграл в финале Челси. Вскоре клуб Грейдарссона столкнулся со значительными финансовыми проблемами и вылетел во второй дивизион. Исландский ветеран остался верен команде и отыграл сезон в Чемпионшипе.

Когда Портсмут оказался на грани исчезновения, Грейдарссон предложил клубу свои услуги и заявил, что готов играть бесплатно в третьем дивизионе: "У меня были такие хорошие отношения с болельщиками, я провел там такое невероятное время, что хотел помочь хоть чем-то. Я чувствовал себя грустным и беспомощным".

***

Германн Грейдарссон стал вторым футболистом в истории АПЛ, который пять раз вылетал в низший дивизион (у Натана Блейка достижение еще круче – все его пять сезонов в Премьер-лиге завершились понижением в классе). Но при этом он является желанным гостем на каждом из пяти домашних стадионов его бывших команд. Для большинства болельщиков Германн – настоящий любимец.

Вылет – это ужасное ощущение, худшая вещь в мире, – жаловался Грейдарссон Players Lounge FourFourTwo. – Условно говоря, у меня было не так много хороших летних каникул как у профессионального футболиста. У каждой из команд был свой сценарий. В Пэлас я не считался звездным игроком, но только пришел в команду, когда мы вылетели. Довольно хорошо я играл за Ипсвич, однако из-за небольшого количества игроков и вовлеченности в еврокубки мы потерпели неудачу. В Уимблдоне возникли кадровые проблемы из-за большого количества травмированных. Если ты много лет играешь в Премьер-лиге и не принадлежишь к семи лучших клубов, существует большая вероятность, что ты когда-то вылетишь. Просто со мной это случалось часто.

После карьеры футболиста Грейдарссон взялся за тренерскую деятельность. Сначала работал на родине, впоследствии поехал помогать экс-партнеру Дэвиду Джеймсу в Индию, а потом вернулся в Англию в Саутенд Юнайтед, где ассистировал еще одному бывшему одноклубнику Солу Кэмпбелу.

Сейчас Грейдарссон возглавляет родной ИБВ и развивает гостиничный бизнес. Сперва Германн работал в коллаборации с легендарным партнером по сборной Эйдуром Гудйонсеном, а затем начал вести бизнес со своим отцом. Экс-футболист начал строительство отелей в живописных исландских городках, где можно наблюдать полярное сияние. Но главной мечтой Германна Грейдарссона является возвращение в Британию, которую он считает своей второй родиной. Практически в каждом интервью исландец делится своей мечтой – он очень хочет работать в АПЛ. Возможно, в роли тренера там ему будет везти больше.