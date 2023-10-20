Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подтвердил неприятные новости относительно левого защитника Эндрю Робертсона, травмировавшего плечо во время матча за сборную Шотландии.

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"Было принято решение в пользу хирургического вмешательства. Оставался небольшой шанс, что он мог бы обойтись и без этого, но после разговора со многими экспертами кажется, что операция будет лучшим решением в долгосрочной перспективе. Это значит, что он выбыл из игры на некоторое время.

Я не знаю точно, как долго это продлится, но операция на плече – непростая. По моему опыту, он снова может тренироваться довольно быстро, но для возвращения в футбол нужно подождать. Есть разные нюансы", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Ранее пресса сообщала, что Робертсон может пропустить около 3-4 месяцев, то есть вернется уже в 2024 году. Шотландец провел без замен все 8 туров АПЛ и отметился одним голом.

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