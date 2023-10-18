Камбэк Ливерпуля в игре с Миланом – одно из самых ярких событий в истории футбола. Впрочем, оно стало возможным благодаря ошибке, поэтому сама судьба была поклонницей мерсисайдцев еще до финала Лиги чемпионов 2004/05.

Последним препятствием на пути Ливерпуля в финал в Стамбуле стал лондонский Челси. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об одном из самых спорных моментов в истории турнира, благодаря которому мы были свидетелями того, на что способны вера в свои силы и умение сражаться до конца.

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В полуфиналах ЛЧ 2004/05 путевку в Стамбул разыгрывали пары Челси – Ливерпуль и Милан – ПСВ. Титул сильнейшей команды Европы мог вернуться на родину футбола впервые после того, как сэр Алекс, Бекхэм и остальные "дьяволы" совершили чудо в 99-м.

Жозе Моуринью и Рафаэль Бенитес очень осторожно готовились к матчам, ведь ставки были слишком высокими. Одна ошибка – и ты слетаешь с борта перед самым финишем. Пресса подогревала напряжение как только могла, ведь нечасто представлялся случай такого масштаба.

Оба специалиста выбрали тактику "не ошибаемся и молимся об ошибке соперника". Яркой иллюстрацией этого стала нулевая ничья в первом матче на "Стэмфорде Бридж". Моменты то и дело возникали, но никакого экстаза зрители не пережили. Температура росла – все должно было решиться на "Энфилде".

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Гол, о котором будут спорить годами

К счастью поклонников футбола, игра на арене Ливерпуля началась очень активно. Уже в первые минуты команды обменялись острыми выпадами, а на 4-й произошел один из самых спорных эпизодов в истории турнира.

Риисе на фланге легко прокинул Лэмпарда, пробежал несколько метров и нашел пасом Джеррарда. Стиви элегантным пасом забросил мяч за спины защитников, куда ворвался Барош. Нападающий успел к мячу первым и перекинул своего соотечественника Чеха, еще игравшего без знаменитого шлема. Мяч поднялся высоко в направлении ворот и приземлился на грани вратарской.

Джон Терри был первым на мяче, однако почему-то медлил с выбиванием. Этим воспользовался Луис Гарсия, легким ударом направивший мяч в ворота. На линии рамки караулил Галлас, выбивший мяч, но испанец побежал праздновать. Игроки Челси какую-то секунду продолжали играть, но тут раздался свисток арбитра – гол засчитан, Ливерпуль повел в счете!

"Энфилд" взорвался, а игроки Челси в шоке разводили руками и побежали к арбитру. Он был близко, неужели не видел, что мяч не пересек линию ворот? Но Михел Любош из Словакии был неумолим. Впоследствии компьютерная реконструкция эпизода покажет – гола Гарсии не было. Как же тогда не хватало VAR! Хотя возможно, что "Стамбульское чудо" лучше справедливости?

Челси побежал отыгрываться, но Дудек легко парировал удар за ударом. Сам поляк начудил на выходе, но Гудйонсен не попал в ворота с нескольких метров – против удачи не работает даже мастерство. Финальный свисток – и Бенитес ведет своих ребят на рейс в Стамбул.

Что говорит главный герой

Сам Луис Гарсия годами позже смеется над этим эпизодом, хотя жалуется на особое внимание к этому голу, мол, будто в его карьере больше не было интересных моментов.

Я не видел эпизода – просто ударил и побежал праздновать. Я развернулся и побежал к угловому флажку раньше, чем Галлас выбил мяч. На тот момент я понятия не имел, что именно случилось. В конце концов арбитр решил все в нашу пользу, а свисток о голе давал не я. Здесь каждый увидит именно то, что хочет увидеть, – рассказывал испанский футболист.

Ответ Моуринью

После поражения эпатажный Жозе держался очень благородно. Без сарказма не обошлось, но обвинениями он не рассыпался.

Этот гол пришел "с луны", с трибун "Энфилда". Я почувствовал силу этого стадиона, это было поистине невероятно. Забил Ливерпуль, болельщики или лайнсмен, проморгавший эпизод – безразлично, ведь они в финале. И нечего скрывать – в глубине души я искренне надеюсь, что Ливерпуль победит.

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