Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив невтішні новини щодо лівого захисника Ендрю Робертсона, який травмував плече під час матчу за збірну Шотландії.

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"Було ухвалене рішення на користь хірургічного втручання. Залишався невеликий шанс, що він міг би обійтися і без цього, але після розмови з багатьма експертами здається, що операція буде найкращим рішенням у довгостроковій перспективі. Це означає, що він вибув з гри на якийсь час

Я не знаю точно, як довго це триватиме, але операція на плечі – непроста. За моїм досвідом, він знову може тренуватися досить швидко, але для повернення до футболу треба почекати. Є різні нюанси", – цитує Клоппа Sky Sports.

Раніше преса повідомляла, що Робертсон може пропустити близько 3-4 місяців, тобто повернеться вже у 2024 році. Шотландець провів без замін усі 8 турів АПЛ і відзначився одним голом.

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