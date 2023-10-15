Приоритетным вариантом для "красных" является Лерой Сане из Баварии, сообщает Mirror.

Минувшим летом Ливерпуль едва отбил попытки саудовских клубов переманить Салаха. Впрочем, по завершении нынешнего сезона ситуация может измениться. 150 млн фунтов будут слишком заманчивым предложением за египтянина, которому в июне исполнится 32 года.

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Ливерпуль считает Сане идеальной заменой для Салаха. Немец на 4 года младше и хорошо знает АПЛ, где ярко выступал в составе Манчестер Сити. Мерсисайдцы будут готовы потратить часть вырученных средств за Мо и даже побить собственный трансферный рекорд, принадлежащий сейчас Дарвину Нуньесу (80 млн фунтов).

В нынешнем сезоне Сане провел за Баварию 11 матчей и отличился 7 голами. Статистика Салаха – 6 голов+4 ассиста в 10 матчах.

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