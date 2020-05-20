Клопп озвучив позицію щодо потенційної відмови тренуватися

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп запевнив, що не змушуватиме своїх підопічних відновлювати тренування.

"Зрозуміло, що це вибір футболістів. Я сказав перед тренуванням: "Ви тут із власної волі. Зазвичай ви підписуєте контракт і повинні з'являтися, коли вам накажу я, але в цьому випадку, якщо ви не почуваєтеся безпечно, то не зобов'язані приходити".

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Жодних обмежень чи покарань не буде. Це їхнє власне рішення, яке ми на всі сто поважаємо. Із хлопцями все гаразд. Ми б ніколи нікого не піддали небезпеці заради власного бажання. Так, ми любимо футбол, так, це наша робота, але вона не є важливішою за наші життя чи життя інших людей", – цитує Клоппа Sky Sports.

Відзначимо, що раніше клуби АПЛ одноголосно ухвалили дату повернення до тренувань. Чемпіонат Англії, зупинений після 29-го туру, планують відновити в червні.

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