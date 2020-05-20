Выдержанные временем семейные традиции: отец-фанат Ливерпуля сделал, все, чтобы сын увидел кумиров – поступок дня

Возвращение английских клубов к тренировкам после карантина стало главным событием в Соединенном Королевстве. Настоящие футбольные фанаты не могли обойти вниманием такое событие.

Фотографии мальчика, наблюдающего за тренировкой Ливерпуля, взорвали сеть. Фото опубликовало Corriere dello Sport.

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На серии фотографий из Мелвуда отец посадил себе на плечи сына, чтобы тот увидел тренировку Ливерпуля. На Туманном Альбионе сохраняются строгие условия карантина из-за коронавируса, но клубы АПЛ возобновили тренировки. Матчи местной АПЛ планируют возобновить в июне.

К слову, на вынужденную паузу Ливерпуль ушел лидером чемпионата. В активе команды Юргена Клоппа 82 очка после 29-ти туров. Для оформления чемпионского титула мерсисайдцам достаточно одержать одну победу до конца первенства.

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