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Клопп ответил на слухи об аннулировании результатов АПЛ из-за коронавируса

16:03 219 Читати українською
Клопп ответил на слухи об аннулировании результатов АПЛ из-за коронавируса
Юрген Клопп / talkSports

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что мерсисайдцы могут остаться без титула чемпиона АПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Ранее в британской прессе появилась информация, что правительство Великобритании может принять решение о приостановлении всех спортивных мероприятий в стране из-за распространения эпидемии коронавируса. В таком случае результаты текущего розыгрыша АПЛ будут аннулированы.

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""Я не могу поверить, что болельщики Ливерпуля думают об этом. Если мы аннулируем этот сезон, то кто будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне? Это интересная история, но болельщики Ливерпуля не настолько глупы, чтобы верить в такие вещи", – цитирует немецкого специалиста Mirror.

К слову, за 10 туров до окончания текущего чемпионата Англии Ливерпуль уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на 22 очка. В последний раз "красные" становились чемпионами Англии в сезоне 1989/90.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп коронавирус
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