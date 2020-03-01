"Ливерпуль должен оставаться скромным": ван Дейк – о сенсационном поражении от Уотфорда

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк призвал своих партнеров не паниковать после фиаско с Уотфордом в рамках 28-го тура АПЛ.

"Нужно отдать должное Уотфорду, они сыграли хорошо. Соперник действовал очень дисциплинированно и забил нам три гола. Такова реальность, мы не смогли ничего им противопоставить. Нам следует играть лучше. Мы должны разобраться с этим, причин для паники нет.

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Рекорд и все разговоры о нем – это только для СМИ. Мы же просто пытаемся выиграть в каждом матче. Теперь мы сосредоточимся на матче с Челси в Кубке Англии и постараемся победить. Мы должны оставаться скромными и быть более усердными в следующей игре", – цитирует ван Дейка ВВС.

Несмотря на потерю очков, Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, оторвавшись от Манчестер Сити на 22 балла.

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