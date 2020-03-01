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"Ливерпуль должен оставаться скромным": ван Дейк – о сенсационном поражении от Уотфорда

09:49 106 Читати українською
"Ливерпуль должен оставаться скромным": ван Дейк – о сенсационном поражении от Уотфорда
Вирджил ван Дейк / Фото ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк призвал своих партнеров не паниковать после фиаско с Уотфордом в рамках 28-го тура АПЛ.

53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини
 
53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини

"Нужно отдать должное Уотфорду, они сыграли хорошо. Соперник действовал очень дисциплинированно и забил нам три гола. Такова реальность, мы не смогли ничего им противопоставить. Нам следует играть лучше. Мы должны разобраться с этим, причин для паники нет.

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Рекорд и все разговоры о нем – это только для СМИ. Мы же просто пытаемся выиграть в каждом матче. Теперь мы сосредоточимся на матче с Челси в Кубке Англии и постараемся победить. Мы должны оставаться скромными и быть более усердными в следующей игре", – цитирует ван Дейка ВВС.

Несмотря на потерю очков, Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, оторвавшись от Манчестер Сити на 22 балла.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате

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Теги
Англия Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Уотфорд - Ливерпуль
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