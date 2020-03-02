toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТАР

Клопп відповів на чутки про анулювання результатів АПЛ через коронавірус

16:00 493 Читать на русском
Клопп відповів на чутки про анулювання результатів АПЛ через коронавірус
Юрген Клопп / talkSports

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував інформацію про те, що мерсисайдці можуть залишитися без титулу чемпіона АПЛ через епідемію коронавірусу.

Раніше в британській пресі з'явилася інформація, що уряд Великобританії може прийняти рішення про зупинення всіх спортивних заходів у країні через поширення епідемії коронавірусу. У такому випадку результати поточного розіграшу АПЛ будуть анульовані.

"Ліверпуль повинен залишатись скромним": ван Дейк – про сенсаційну поразку від Уотфорда

"Я не можу повірити, що вболівальники Ліверпуля думають про це. Якщо ми анулюємо цей сезон, то хто буде грати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні? Це цікава історія, але вболівальники Ліверпуля не настільки дурні, щоб вірити в такі речі", – цитує німецького фахівця Mirror.

До слова, за 10 турів до закінчення поточного чемпіонату Англії Ліверпуль впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки. Востаннє "червоні" ставали чемпіонами Англії у сезоні 1989/90.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті

blog_ava
Зберегти традиції та не дозволити заткнути фанів – чому власника Хоффенхайма масово ображають на стадіонах Бундесліги
09:04
4157
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп коронавірус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
    Іспанія — 00:155152 Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
5
год
:
8
хв
Портсмут
21:45
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук