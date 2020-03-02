Клопп відповів на чутки про анулювання результатів АПЛ через коронавірус

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував інформацію про те, що мерсисайдці можуть залишитися без титулу чемпіона АПЛ через епідемію коронавірусу.

Раніше в британській пресі з'явилася інформація, що уряд Великобританії може прийняти рішення про зупинення всіх спортивних заходів у країні через поширення епідемії коронавірусу. У такому випадку результати поточного розіграшу АПЛ будуть анульовані.

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"Я не можу повірити, що вболівальники Ліверпуля думають про це. Якщо ми анулюємо цей сезон, то хто буде грати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні? Це цікава історія, але вболівальники Ліверпуля не настільки дурні, щоб вірити в такі речі", – цитує німецького фахівця Mirror.

До слова, за 10 турів до закінчення поточного чемпіонату Англії Ліверпуль впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на 22 очки. Востаннє "червоні" ставали чемпіонами Англії у сезоні 1989/90.

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