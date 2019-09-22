Клопп отреагировал на слова Гвардиолы о чемпионстве Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал заявление своего коллеги из Манчестер Сити о чемпионстве мерсисайдцев уже после пятого тура.
"Мы еще ничего не выиграли. Мы видели, как команды делают большие прыжки. Не стоит думать, что кто-то не сможет набрать очки.
Челси вернул двух ключевых игроков перед поединком с Ливерпулем
Уотфорд и Вулверхэмптон сейчас на дне таблицы, они испытывают трудности, но в итоге снова взберутся вверх. В этом году АПЛ отличается от прошлогодней. Многое может произойти. Пять матчей – это ничто, даже не фундамент для победы. Я вполне понимаю, почему Пеп так пошутил, но это просто шутка", – цитирует Клоппа Daily Mail.
Гвардиола поздравил Ливерпуль с чемпионством – позади только пять туров АПЛ
К слову, пока Ливерпуль опережает "горожан" на два пункта, однако у лидера чемпионата в запасе есть матч 6 тура против Челси.