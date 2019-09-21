Челси вернул двух ключевых игроков перед поединком с Ливерпулем

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард получил хорошие новости от врачей клуба.

Хавбеки Челси Н'Голо Канте и Мейсон Маунт залечили свои травмы и готовы к бою с Ливерпулем, об этом сообщил наставник "синих" Фрэнк Лэмпард для Daily Mail.

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После 5-ти туров чемпионата Англии лондонский клуб находится на 8-м месте турнирной таблицы, а мерсисайдцы возглавляют гонку.

Поединок Челси – Ливерпуль состоится 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

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