Гвардиола поздравил Ливерпуль с чемпионством – позади только пять туров АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити иронично прокомментировал увеличение отставания от главного конкурента после потери очков с Норвичем.

"Поздравляю, Ливерпуль. Ты чемпион... Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и снова выйдем на поле.

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Мы потеряли пять очков. С Тоттенхэмом (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно четко понять, что делать дальше", – приводит слова Гвардиолы Guardian.

Напомним, сейчас Ливерпуль остается единственной командой АПЛ, которая не потеряла ни одного очка в сезоне 2019/20. У подопечных Юргена Клоппа 15 пунктов после пяти туров, у Манчестер Сити - десять.

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