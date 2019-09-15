toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гвардиола поздравил Ливерпуль с чемпионством – позади только пять туров АПЛ

09:54 72 Читати українською
Гвардиола поздравил Ливерпуль с чемпионством – позади только пять туров АПЛ
Клопп и Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити иронично прокомментировал увеличение отставания от главного конкурента после потери очков с Норвичем.

18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
50’ Теему Пуккі
 
Серхио Агуэро 45’
Родриго Эрнандес 88’
18’ Кенни Маклин
29’ Тод Кантвелл
45’ Серхио Агуэро
50’ Теему Пуккі
88’ Родриго Эрнандес

"Поздравляю, Ливерпуль. Ты чемпион... Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и снова выйдем на поле.

Норвич – Манчестер Сити – 3:2 — видео голов и обзор матча

Мы потеряли пять очков. С Тоттенхэмом (2:2) мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно четко понять, что делать дальше", – приводит слова Гвардиолы Guardian.

Напомним, сейчас Ливерпуль остается единственной командой АПЛ, которая не потеряла ни одного очка в сезоне 2019/20. У подопечных Юргена Клоппа 15 пунктов после пяти туров, у Манчестер Сити - десять.

Норвич – Манчестер Сити: Зинченко не впечатлил и впервые проиграл, мастер класс для Шахтера от аутсайдера АПЛ перед ЛЧ

blog_ava
Срна временами замечает такие вещи, которые мы с Каштру даже не видим, – тренер Шахтера Северино
06:30
252
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Норвич - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
41
мин
Эйбар
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук