Клопп відреагував на слова Гвардіоли про чемпіонство Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував заяву свого колеги з Манчестер Сіті про чемпіонство мерсисайдців вже після п'ятого туру.

"Ми ще нічого не виграли. Ми бачили, як команди роблять великі стрибки. Не варто думати, що хтось не зможе набрати очки.

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Уотфорд та Вулверхемптон зараз на дні таблиці, вони відчувають труднощі, але зрештою знову видеруться нагору. Цього року АПЛ відрізняється від минулорічної. Багато що може статися. П'ять матчів – це ніщо, навіть не фундамент для перемоги. Я цілком розумію, чому Пеп так пожартував, але це просто жарт", – цитує Клоппа Daily Mail.

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До слова, наразі Ліверпуль випереджає "містян" на два пункти, однак у лідера чемпіонату в запасі є матч 6 туру проти Челсі.