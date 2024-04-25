Эвертон активно начал матч и даже заработал пенальти, но после просмотра повтора его отменили. На 27-й минуте Ливерпуль уже не спасло ничто. После серии рикошетов мяч отлетел к центрбеку Брентуэйту, который "прошил" Алиссона.

Эвертон побил Ливерпуль в дерби, украв шансы Клоппа на титул – героический Миколенко сорвал овации после страшной травмы

Эвертон начал героическую оборону, ради которой Виталий Миколенко не жалел здоровья. Украинец очень неудачно выкрутил голеностоп, поэтому на второй тайм не вышел. Партнеры отбили все атаки Ливерпуля и умудрились забить еще раз. Калверт-Льюин замкнул подачу с углового. 2:0 – Эвертон серьезно портит шансы принципиального соперника на чемпионство.