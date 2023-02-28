"Опыт помогает, потому что это были мы, поэтому не нужно рассказывать игрокам историю другого клуба, но у нас есть много историй о длинных победных сериях. Это не может мешать, но также вы не можете полагаться на то, что делали раньше.

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Мы должны быть готовы сделать это, потому что каждая игра отличается. У вас есть соперник, который тоже хочет очков, и команда должна противостоять этому, должна создавать, атаковать, защищаться, и я знаю, что ребята могут это сделать.

Нам нужно наслаждаться тем, что делаем, и я действительно думаю, что мы готовы. Если есть клуб, который может подняться в топ-4 из такого положения, это Ливерпуль», – рассказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что два года назад мерсисайдцы попали в первую четверку, когда это казалось маловероятным. Ливерпуль занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Клоппа отстает от четвертого места на девять очков.

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