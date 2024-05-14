Одной из новых особенностей Евро-2024 станет более широкий диалог главного арбитра с игроками команд – для объяснения ситуаций, происходящих на игровом поле. Как информирует Mundo Deportivo, подобное общение будет осуществляться только с капитанами. Если другие игроки обратятся к судье с претензией, то будут наказаны желтой карточкой.

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"Мы хотим, чтобы судьи демонстрировали характер и иногда принимали непопулярные решения. В то же время мы хотим, чтобы они были более открытыми и объясняли, что именно привело к принятию определенных решений. Они получают много информации от видеопомощника судьи (VAR), и мы готовы поговорить и поделиться более подробной информацией с игроками и тренерами, чтобы помочь им понять, почему было принято то или иное решение", – отметил глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

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