Эффектный матч 1/8 финала Лиги чемпионов на Энфилде между Ливерпулем и Реалом подарил болельщикам семь голов, однако пять из них провела мадридская команда (2:5). Отчёт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Ливерпуль потерпел фиаско в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив колоссальные вопросы относительно способности пройти в четвертьфинал.

Фанаты Ливерпуля пытались помочь своей команде получить преимущество над Реалом – видео выходки

Реал давно стал криптонитом для Ливерпуля. Мерсисайдцы не могли переиграть мадридцев в шести матчах подряд, причем дважды "красные" уступили в финалах Лиги чемпионов. К своей седьмой попытке англичане подходили в статусе андердога, ведь команда только начала выходить из затяжного кризиса – впрочем, "сливочные" в текущем сезоне тоже имели проблемы. Подопечные Карло Анчелотти дают играть всем, поэтому на Энфилде можно было ждать развеселого футбола.

Оба тренера не удивили составами. На поле вышли все доступные лидеры, кроме Крооса – Тони не успел восстановиться от повреждения и остался в запасе. Андрей Лунин, как и ожидалось, отдыхал на скамейке.

Первый тайм превзошел все ожидания. Команды сразу со стартовым свистком начали работать на встречных курсах, что вылилось в гол Ливерпуля уже на 250-й секунде! Салах с угла штрафной выполнил шикарную разрезную передачу на линию вратарской, а Нуньес опередил защитников и пяткой отправил мяч мимо Куртуа! Это был самый быстрый домашний гол мерсисайдцев в ЛЧ.

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Еще через восемь минут Салах ворвался в штрафную, качнул Алабу и с близкого расстояния бахнул мимо ближнего угла. На 14-й же мерсисайдцы забили во второй раз – и благодаря кому! Куртуа принял мяч у ворот, но неуклюже подбил его коленом прямо на Салаха. 0:2 Ошибка в стиле Кариуса принесла Мохамеду 44-й гол в ЛЧ и сделала его вторым лучшим африканским бомбардиром в истории турнира (столько же забил Дрогба).

Впрочем, это было только начало вечеринки. Реал, как и принято в ЛЧ, после эффектного провала выдал не менее эффектный камбэк. На 21-й минуте Винисиус получил передачу на угол штрафной от Бензема и оказался в окружении трех соперников – что не помешало выстрелить точно в дальний нижний. 2:1!

Ливерпуль едва не ответил третьим голом уже на 25-й минуте – это Хендерсон получил проникающий пас от Трента и выкатил сферу под удар Салаху с близкого расстояния. Его накрыли, а отскок пошел на правую стойку. Нуньес готов был вколотить мяч в сетку, однако в последний момент его вынесли. В этой суматохе Реал потерял Алабу, которого пришлось заменить на Начо.

Не наказав мадридцев в данной ситуации, мерсисайдцы сами были наказаны. Снова проявил себя Винисиус. Его выстрел из-под ван Дейка на 31-й минуте парировал Алиссон, однако на 37-й вингеру помог дух Кариуса! Алиссон получил передачу назад от Гомеса и выбил мяч прямо у Винисиуса – от него мяч залетел в ворота. 2:2!

Таким образом, 22-летний Жуниор стал самым молодым футболистом за последние 57 лет в еврокубках, которому удалось оформить дубль против Ливерпуля на Энфилде. Рекорд принадлежит 19-летнему Кройфу (он сделал это в 1966-м).

В компенсированное время Винисиус мог оформить еще и ассист. В последний момент мяч из-под ног Родриго выбил Робертсон. В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 2:2. Соперники проявили свои лучшие качества, поэтому можно было надеяться на такой же крутой второй тайм.

Второй тайм действительно стал крутым, но только для одного клуба. Ливерпуль провел всего два удара по воротам и дважды претендовал на пенальти. В обоих случаях мог наплужить Карвахаль – сначала мяч зацепил его прижатую руку в штрафной площадке (на 11-метровый это не тянуло), а затем подтолкнул Нуньеса на линии вратарской, не дав замкнуть кросс (арбитр проигнорировал эпизод, хотя мог и свистнуть).

Ничего лучшего подопечные Юргена Клоппа не создали. Что хуже всего для "красных", Реал вырвался вперед всего через минуту после возобновления игры. Гомес сбил Винисиуса на фланге, арбитр назначил штрафной, Модрич подал на ближнюю стойку, а Милитао опередил опекунов и вколотил сферу в сетку – 2:3!

Именно после этого Ливерпуль провел две атаки с претензиями на пенальти, но уже на 55-й минуте мадридцы шокировали соперника четвертым голом. Бензема получил передачу от Родриго и пробил метров с 20-ти, а мяч рикошетом от Гомеса ушел в противоход Алиссону. 2:4 Реал стал первой командой, которой удалось отгрузить четыре мяча в матче еврокубков на Энфилде.

Деморализованный коллектив Юргена Клоппа после этого развалился, позволив провести и пятый гол. Фабиньо ошибся в опорной зоне, Байчетич не накрыл Модрича, а тот запустил передачу на ход Винисиусу. Тот выдал пас в центр штрафной на Бензема, а Карим убрал Алиссона и бахнул в пустые – 2:5! Это был шестой гол Карима в ворота Ливерпуля за всю карьеру. Никто не забивал мерсисайдцам чаще.

После этого расслабился уже и Реал. Последние 20 минут превратились в формальность. Англичане не могли, Испанцы не хотели. В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "сливочных".

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