"Досвід допомагає, тому що це були ми, тому не потрібно розповідати гравцям історію іншого клубу, але у нас є багато історій про довгі переможні серії. Це не може заважати, але також ви не можете покладатися на те, що робили раніше.

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Ми повинні бути готові зробити це, тому що кожна гра відрізняється. У вас є суперник, який також хоче очок, і команда повинна протистояти цьому, повинна створювати, атакувати, захищатися, і я знаю, що хлопці можуть це зробити.

Нам потрібно насолоджуватися тим, що робимо, і я дійсно думаю, що ми готові. Якщо є клуб, який може піднятися в Топ-4 з такого положення, то це Ліверпуль", – розповів Клопп на прес-конференції.

Нагадаємо, що два роки тому мерсисайдці потрапили в першу четвірку, коли здавалося це малоймовірним. Наразі Ліверпуль посідає сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Команда Клоппа відстає від четвертого місця на дев'ять очок.

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