Клопп объяснил вялое выступление Ливерпуля в дерби

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями после ничьей с Эвертоном (0:0) в матче 30 тура АПЛ.

"Это был настоящий бой. Обе команды показали, что они понимают значение дерби. Интенсивная игра, к которой были готовы все футболисты. У нас было слишком мало шансов. Мы доминировали на протяжении большей части поединка, но у них был самый лучший шанс.

Третья потеря очков Ливерпуля в видеообзоре матча против Эвертона

Эвертон защищался очень хорошо, а мы не были достаточно умными, чтобы использовать пространство. Это нормально, когда вы начинаете играть снова после паузы. Футбол выглядит несколько иначе, но я это понимаю", – цитирует Клоппа ВВС.

Добавим, что Манчестер Сити в случае победы над Бернли может сократить отставание от Ливерпуля до 20 очков за 8 туров до завершения АПЛ.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство