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Клопп пояснив млявий виступ Ліверпуля в дербі

00:45 - Читать на русском
Клопп пояснив млявий виступ Ліверпуля в дербі
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після нічиєї з Евертоном (0:0) в матчі 30 туру АПЛ.

 

"Це був справжній бій. Обидві команди показали, що вони розуміють значення дербі. Інтенсивна гра, до якої були готові всі футболісти. У нас було надто мало шансів. Ми домінували упродовж більшої частини поєдинку, але у них був найкращий шанс.

Третя втрата очок Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

Евертон захищався дуже добре, а ми не були достатньо вигадливими, щоб використовувати простір. Це нормально, коли ви починаєте грати знову після паузи. Футбол виглядає трохи інакше, але я це розумію", – цитує Клоппа ВВС.

Додамо, що Манчестер Сіті у разі перемоги над Бернлі може скоротити відставання від Ліверпуля до 20 очок за 8 турів до завершення АПЛ.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Юрген Клопп Евертон - Ліверпуль
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