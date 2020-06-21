Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство

Эвертон принимал Ливерпуль в 30-м туре Премьер-лиги (0:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Эвертон – Ливерпуль стартовал в 21:00 по Киеву. Игру транслировал телеканал Setanta Sports. Команда Юргена Клоппа уверенно возглавляла турнирную таблицу, опережая Манчестер Сити на 22 очка за 9 туров до финиша. Для оформления первого за 30 лет чемпионского титула Ливерпулю нужно выиграть еще 2 матча. И это с учетом, что в предыдущих 28-ми турах "красные" лишь дважды потеряли очки.

Это уже третье дерби в сезоне 2019/20 – предыдущие два выиграла команда Клоппа. Сначала в рамках АПЛ Ливерпуль разгромил Эвертон со счетом 5:2, а в Кубке Англии ограничился минимальной победой 1:0. К слову, подопечные Карло Анчелотти на момент начала игры занимали 13 место в чемпионате Англии.

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Юрген Клопп несколько удивил, оставив в запасе Мохамеда Салаха. Вместо египтянина с первых минут появился Такуми Минамино, в остальном состав Ливерпуля был довольно привычным.

Первый момент возник уже на 4-й минуте у ворот Алиссона. Ришарлисон вошел в штрафную и с левой пробил в дальний нижний угол. Голкипер задел мяч кончиками пальцев и спас команду. Ивоби ворвался в штрафную и готов был нанести удар – арбитр зафиксировал игру рукой и свистнул фол. Свой момент создал и Ливерпуль. Минамино, который впервые вышел в старте в матче АПЛ, с линии штрафной не попал в ближнюю девятку. Снова японец обыгрался с Мане и ворвался в штрафную – защитники выбили в последний момент.

После этого игра откровенно успокоилась, моментов абсолютно не было. Лишь на 30-й минуте Матип пробил после подачи со штрафного. Неточно. С таким же успехом счастья попытал и Ришарлисон, но там еще и офсайд был. Минамино разогнал атаку Ливерпуля, которая завершилась неточной попыткой теперь уже Фирмино. Что-то случилось с прицелом у игроков обеих команд – что ни удар, то мимо.

Трент в фирменном стиле пробил со штрафного – мяч летел в угол ворот, но слишком слабо, поэтому Пикфорд нейтрализовал угрозу. Тут же Милнер получил травму и не смог продолжить игру. Вместо капитана на последних минутах тайма вышел Джо Гомес. В конце концов, первая половина игры завершилась без голов и даже без особых моментов.

В перерыве Клопп сделал еще одну замену – вместо Минамино появился Окслейд-Чемберлен. Фирмино и Кейта разыграли эффектную стенку, но удар гвинейца был неточным. Первый момент во втором тайме. Ливерпуль немного добавил – после удара ван Дейка удачно сыграл Пикфорд, а удар Трента со штрафного заблокировала стенка. У "красных" вышли Вейналдум и Ориджи, а вот Салах продолжал греть лавку. Игра вообще успокоилась – такое впечатление, что ничья устраивала обоих соперников.

Эвертон словно услышал и создал невероятный шанс на 80-й минуте. Калвер-Льюин пробил пяткой, Алиссон отбил, а Дэвис на добивании попал в штангу! После подачи углового Калвер-Льюин из пределов вратарской не попал в ворота. Тут же Ришарлисон с близкого расстояния попал в Алиссона. Невероятная двухминутка для "ирисок".

В конце поединка на поле вышел Бернард, а вот Салах так и не появился. Ливерпуль только в третий раз в чемпионате потерял очки, а не забил во втором матче. В марте прошлого года Эвертон отобрал очки у команды Клоппа – та осечка в итоге стала для них роковой. На этот раз гандикап слишком большой – чемпионский титул неизбежен, но его оформление откладывается.

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