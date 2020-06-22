Третья потеря очков Ливерпуля в видеообзоре матча против Эвертона

Эвертон поделил очки с Ливерпулем в рамках 30 тура АПЛ. Смотрите видеообзор принципиального матча Эвертон – Ливерпуль.

Довольно активный дебют (моменты имели Ришарлисон и Минамино) превратился в откровенную скуку, которая длилась почти весь первый тайм. Практически все удары летели мимо, а когда игроки атаки все же попадали в ворота, то голкиперы спокойно выполняли свою работу.

Ливерпуль сыграл вничью с Эвертоном – команда Клоппа в третий раз в сезоне потеряла очки и отложила чемпионство

Второй тайм также не стал феерией. Эвертон играл смело и имел даже больше моментов, чем именитые соседи. "Ириски" должны были вырывать победу, однако потеряли две замечательные возможности за несколько минут. 0:0 – достойное выступление команды Анчелотти, а Ливерпуль только в третий раз потерял очки в текущем сезоне АПЛ.