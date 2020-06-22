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Третя втрата очок Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

00:05 - Читать на русском
Третя втрата очок Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона
Евертон – Ліверпуль – відеоогляд матчу

Евертон поділив очки з Ліверпулем (0:0) в рамках 30 туру АПЛ. Дивіться відеоогляд принципового матчу Евертон – Ліверпуль.

 

Доволі активний дебют (моменти мали Рішарлісон і Мінаміно) перетворився на відверту нудьгу, яка тривала майже весь перший тайм. Практично всі удари летіли повз ворота, а коли гравці атаки все ж влучали у ворота, то голкіпери спокійно виконували свою роботу.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства

Другий тайм також не став феєрією. Евертон грав сміливо і мав навіть більше моментів, ніж імениті сусіди. "Іриски" повинні були виривати перемогу, однак змарнували дві чудові нагоди за кілька хвилин. 0:0 – гідний виступ команди Анчелотті, а Ліверпуль лише втретє втратив очки у поточному сезоні АПЛ.

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Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Англія Евертон - Ліверпуль Евертон Евертон
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