Третя втрата очок Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

Евертон поділив очки з Ліверпулем (0:0) в рамках 30 туру АПЛ. Дивіться відеоогляд принципового матчу Евертон – Ліверпуль.

Доволі активний дебют (моменти мали Рішарлісон і Мінаміно) перетворився на відверту нудьгу, яка тривала майже весь перший тайм. Практично всі удари летіли повз ворота, а коли гравці атаки все ж влучали у ворота, то голкіпери спокійно виконували свою роботу.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства

Другий тайм також не став феєрією. Евертон грав сміливо і мав навіть більше моментів, ніж імениті сусіди. "Іриски" повинні були виривати перемогу, однак змарнували дві чудові нагоди за кілька хвилин. 0:0 – гідний виступ команди Анчелотті, а Ліверпуль лише втретє втратив очки у поточному сезоні АПЛ.