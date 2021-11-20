Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп доволен действиями своих подопечных против лондонского Арсенала в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.

"Мы сыграли выдающийся матч. Во время поединка прибавляли, становились сильнее и сильнее.

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Мы полностью контролировали ход матча и в решающие моменты отлично действовали. В таких матчах важно держать соперника подальше от собственных ворот, а в остальных зонах действовать решительно. Мы знаем, на что способен Арсенал, и предотвратили демонстрацию этих качеств. Это самый лучший комплимент для моей команды", – приводит слова Клоппа BBC Sport.

Напомним, что Ливерпуль победил "канониров" благодаря голам Мане, Жоты, Салаха и Минамино.

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