Разгром на Энфилде в видеообзоре матча Ливерпуль – Арсенал
В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль уверенно одолел лондонский Арсенал дома. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
Мерсисайдцы открыли счет под занавес первого тайма. Это Александер-Арнольд подал со штрафного, а Садьо Мане головой направил мяч в угол ворот Рэмсдейла.
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После перерыва "красные" забили еще трижды. Сначала Диогу Жота после перехвата на замахах убрал Уайта и голкипера лондонцев и забил в пустые ворота. На 73-й минуте Мохамед Салах замкнул дальнюю стойку после прострела Мане. Добил Арсенал Такуми Минамино – японец воспользовался пасом Александера-Арнольда.
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