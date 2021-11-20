Мерсисайдцы открыли счет под занавес первого тайма. Это Александер-Арнольд подал со штрафного, а Садьо Мане головой направил мяч в угол ворот Рэмсдейла.

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После перерыва "красные" забили еще трижды. Сначала Диогу Жота после перехвата на замахах убрал Уайта и голкипера лондонцев и забил в пустые ворота. На 73-й минуте Мохамед Салах замкнул дальнюю стойку после прострела Мане. Добил Арсенал Такуми Минамино – японец воспользовался пасом Александера-Арнольда.

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