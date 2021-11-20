Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп задоволений діями своїх підопічних проти лондонського Арсенала в рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Ми зіграли видатний матч. Під час поєдинку додавали, ставали сильнішими й силнішими.

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Ми повністю контролювали хід матчу і у вирішальні моменти чудово діяли. У таких матчах важливо тримати суперника подалі від власних воріт, а в решті зон діяти рішуче. Ми знаємо, на що здатен Арсенал, і запобігли демонстрації цих якостей. Це найкращий комплімент для моєї команди", – наводить слова Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, що Ліверпуль переміг "канонірів" завдяки голам Мане, Жоти, Салаха та Мінаміно.

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