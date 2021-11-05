Главный тренер Ливерпуля лично заинтересован в услугах вингера Реала, утверждает El Nacional.

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Мадридский клуб постепенно теряет терпение из-за постоянных травм и ужасной формы 30-летнего бельгийца. Клопп же убежден, что Азар сможет восстановить прежний уровень в знакомой АПЛ, где он провел 7 мощных сезонов за Челси. В 2019-м Реал заплатил за вингера 115 млн евро, но сейчас его цена вряд ли достигнет и 50-ти. Проблемой для Ливерпуля может оказаться зарплата звезды в размере 20 млн фунтов в год – столько не получает ни один из нынешних лидеров "красных".

Добавим, что в текущем сезоне Азар наиграл скромные 408 минут и отличился одним ассистом.

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