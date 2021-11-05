Головний тренер Ліверпуля особисто зацікавлений у послугах вінгера Реала, стверджує El Nacional.

Анчелотті – про можливий відхід Азара: "У цьому немає сумнівів"

Мадридський клуб поступово втрачає терпець через постійні травми і жахливу форму 30-річного бельгійця. Натомість Клопп переконаний, що Азар зможе відновити колишній рівень у знайомій АПЛ, де він провів 7 потужних сезонів за Челсі. У 2019-му Реал заплатив за вінгера 115 млн євро, але зараз його ціна навряд досягне і 50-ти. Проблемою для Ліверпуля може виявитися зарплатня зірки у розмірі 20 млн фунтів на рік – стільки не отримує жоден з нинішніх лідерів "червоних".

Додамо, що у поточному сезоні Азар награв скромні 408 хвилин і відзначився одним асистом.

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