Клопп: Ливерпуль заслужил поражение от Челси

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями от вылета своей команды из Кубка Англии.

"Матч с Челси был открытым, с игрой на встречных курсах. В первом тайме, когда мы нанесли 3-4 удара подряд, Мане был близок к голу. Нам были нужны свежие игроки, поэтому я сделал несколько замен, но пропущенные голы не слишком помогают .

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То, что Челси играл с нами на контратаках, – это нормально. В целом игра Ливерпуля мне понравилась. Предыдущие три недели нельзя назвать хорошими, но следующие три недели мы должны сделать лучшими неделями сезона. В этом наш план.

Сегодня Ливерпуль заслужил поражение от Челси, потому что они забили дважды, а мы допустили грубые ошибки в моментах с пропущенными голами. Сейчас все наши мысли о Борнмуте, а не о Атлетико. Мы хотим начать побеждать", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский Челси со счетом 2:0 победил Ливерпуль и выбил мерсисайдцев из турнира.

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