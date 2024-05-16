"К сожалению, сезон для меня завершился. Спасибо всем за ваши сообщения.

Мудрик поспособствовал голу и ушел с поля из-за жуткой травмы: видеообзор матча Брайтон – Челси – 1:2

Я чувствую себя лучше, увидимся в следующем сезоне, "синие". Это часть игры", – написал Мудрик на своей странице в социальной сети Instagram.

"Помешает ли мне травма на Евро-2024? Думаю, что не помешает", – добавил Михаил в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне в перенесенном матче 34-го тура АПЛ украинец в конце первого тайма получил травму (подозрение на сотрясение мозга) и был заменен. Согласно правилам футболист не может играть в течение 7 дней после такого повреждения.

К слову, Евро-2024 стартует 14 июня.

Челси спокойно разобрался с Брайтоном и приблизился к еврокубкам – самый острый падаван Де Дзерби нокаутировал Мудрика