Травма Мудрика: звезда Челси рассказал, поможет ли сборной Украины на Евро-2024
Украинский полузащитник Челси Михаил Мудрик пролил свет на свое повреждение.
"К сожалению, сезон для меня завершился. Спасибо всем за ваши сообщения.
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Я чувствую себя лучше, увидимся в следующем сезоне, "синие". Это часть игры", – написал Мудрик на своей странице в социальной сети Instagram.
"Помешает ли мне травма на Евро-2024? Думаю, что не помешает", – добавил Михаил в комментарии Tribuna.
Напомним, накануне в перенесенном матче 34-го тура АПЛ украинец в конце первого тайма получил травму (подозрение на сотрясение мозга) и был заменен. Согласно правилам футболист не может играть в течение 7 дней после такого повреждения.
К слову, Евро-2024 стартует 14 июня.
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