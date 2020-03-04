Курьезный гол Виллиана в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 2:0

Челси принимал Ливерпуль в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Ливерпуль.

Хозяева праздновали взятие ворот уже на 13-й минуте. Виллиан воспользовался недопониманием мерсисайдцев в защите и нанес мощный дальний удар. Казалось, голкипер гостей должен легко справиться с выстрелом экс-хавбека Шахтера, но мяч отскочил от Адриана в ворота.

Арсенал уверенно обыграл Портсмут и стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии

Во втором тайме эффектную точку поставил Рос Баркли. Игрок протянул круглого через половину поля соперника, где никто из "красных" ему не сильно не мешал, и пробил точно в угол ворот.

Ливерпуль прощается с Кубком Англии, а Челси готовится к четвертьфиналу.

Челси вышел в четвертьфинал Кубка Англии, одержав эффектную победу над Ливерпулем