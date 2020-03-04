Клопп: Ліверпуль заслужив на поразку від Челсі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився емоціями від вильоту своєї команди з Кубка Англії.

"Матч з Челсі був відкритим, з грою на зустрічних курсах. У першому таймі, коли ми нанесли 3-4 удари поспіль, Мане був близький до голу. Нам були потрібні свіжі гравці, тому я зробив кілька замін, але пропущені голи не надто допомагають.

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Те, що Челсі грав з нами на контратаках, – це нормально. В цілому гра Ліверпуля мені сподобалась. Попередні три тижні не можна назвати хорошими, але наступні три тижні ми повинні зробити найкращими тижнями сезону. У цьому наш план.

Сьогодні Ліверпуль заслужив на поразку від Челсі, тому що вони забили двічі, а ми припустились грубих помилок у моментах з пропущеними голами. Зараз всі наші думки про Борнмут, а не про Атлетіко. Ми хочемо почати перемагати", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі з рахунком 2:0 переміг Ліверпуль і вибив мерсисайдців з турніру.

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