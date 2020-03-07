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Клопп: Ливерпуль начал гораздо больше ценить победы

21:12 53 Читати українською
Клопп: Ливерпуль начал гораздо больше ценить победы
Юрген Клопп / ВВС

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как неудачи в последних матчах повлияли на команду перед игрой с Борнмутом в 29 туре АПЛ.

25’ Мохамед Салах
33’ Садио Мане
 
Каллум Уилсон 9’
9’ Каллум Уилсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садио Мане

"Нет ничего хорошего в поражениях, однако они помогают понять, насколько ценны победы. Это то, что происходило с нами в течение последних двух недель после поражений. Мы стали гораздо больше ценить победы.

Ливерпуль – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча

Если мы завоюем титул, это будет что-то особенное. Если это произойдет. Сегодня было важно сделать шаг в этом направлении. Теперь у нас есть 3-4 дня, чтобы подготовиться к матчу с Атлетико на великолепном стадионе и показать феноменальную игру", – цитирует Клоппа Daily Mail.

Напомним, в двух выездных матчах перед игрой с Борнмутом "красные" проиграли Уотфорду и Челси с общим счетом 0:5. Также команда Клоппа минимально уступила Атлетико (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч состоится в среду, 11 марта.

Арсенал на последних минутах одолел Вест Хэм, Ливерпуль дома победил Борнмут: 29-й тур АПЛ, суббота

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Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Борнмут Ливерпуль Ливерпуль
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