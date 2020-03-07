Ливерпуль – Борнмут – 2:1 – видео голов и обзор матча

В 29 туре АПЛ Ливерпуль обыграл Борнмут. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Борнмут.

Подопечные Юргена Клоппа уже на 9 минуте пропустили от Уилсона – форвард гостей открыл счет после прострела Лермы. Ливерпуль ответил на 25 минуте – Салах забил свой 16 гол в текущем розыгрыше АПЛ. Решающее взятия ворот в активе Мане – на 33 минуте ван Дейк вывел сенегальца один на один с Рэмсдейлом, и тот мастерски обыграл голкипера.

Ливерпуль обновил собственный рекорд чемпионатов Англии по домашним победам

После этой победы Ливерпуль имеет в своем активе 82 очка. Мерсисайдцы опережают Манчестер Сити на 25 зачетных баллов. Правда, команда Гвардиолы имеет две игры в запасе.

Ливерпуль дома одолел Борнмут: 29-й тур АПЛ, суббота