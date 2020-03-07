Клопп: Ліверпуль почав набагато більше цінувати перемоги

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, як невдачі в останніх матчах вплинули на команду перед грою з Борнмутом у 29 турі АПЛ.

"Немає нічого хорошого в поразках, проте вони допомагають зрозуміти, наскільки цінними є перемоги. Це те, що відбувалося з нами протягом останніх двох тижнів після поразок. Ми почали набагато більше цінувати перемоги.

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Якщо ми завоюємо титул, це буде щось особливе. Якщо це станеться. Сьогодні було важливо зробити крок в цьому напрямку. Тепер у нас є 3-4 дні, щоб підготуватися до матчу з Атлетіко на чудовому стадіоні і показати феноменальну гру", – цитує Клоппа Daily Mail.

Нагадаємо, у двох виїзних матчах перед грою з Борнмутом "червоні" програли Уотфорду та Челсі із загальним рахунком 0:5. Також команда Клоппа мінімально поступилася Атлетіко (0:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться у середу, 11 березня.

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