"Брайтон очень хорошо выступал раньше, и теперь у них действительно интересный новый менеджер. Брайтон выполняет невероятную работу, а Де Дзерби проделал невероятную работу в Сассуоло, затем в Шахтере.

Клопп получил двойное усиление перед матчем, в котором дебютирует Де Дзерби

Наверное, большинство людей помнят их игру против Реала. Поражение (1:2), но действительно хорошая игра. Он смелый тренер и имеет свое влияние. Я не знаю, насколько хорош его английский сейчас, и это может быть проблемой. Но, кроме того, его футбольная идея подходит Брайтону. Это настоящая футбольная команда. Но мы, вероятно, пока не знаем, чего ждать.

Чего стоит старый Брайтон и чего новый Брайтон? Единственное, что мы знаем – это действительно хорошая команда. Они воспользовались моментом, чтобы заменить тренера во время перерыва", – цитирует Клоппа Yahoo Sports.

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