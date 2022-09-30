"Брайтон дуже добре виступав раніше, і тепер у них справді цікавий новий менеджер. Брайтон виконує неймовірну роботу,а Де Дзербі зробив неймовірну роботу в Сассуоло, потім у Шахтарі.

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Напевно, більшість людей пам'ятають їхню гру проти Реала. Поразку (1:2), але справді гарну гру. Він сміливий тренер і має свій вплив. Я не знаю, наскільки хороша його англійська наразі, і це може бути проблемою. Але, крім того, його футбольна ідея підходить Брайтону. Це справжня футбольна команда. Але ми, мабуть, поки не знаємо, чого чекати.

Чого вартий старий Брайтон і чого новий Брайтон? Єдине, що ми знаємо – це дійсно хороша команда. Вони скористалися моментом, щоб замінити тренера під час перерви", – цитує Клоппа Yahoo Sports.

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