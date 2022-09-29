Ибрагима Конате и Джордан Хендерсон смогут помочь команде в ближайшем матче против Брайтона, сообщает Goal.

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Француз восстановился после травмы колена, из-за которой пропустил 2 месяца. Хендерсон также не играл в последних матчах Ливерпуля перед паузой, но решил свои проблемы с подколенным сухожилием и даже успел немного выйти на поле за сборную Англии. В лазарете команды Клоппа остаются три игрока – Робертсон, Кейта и Окслейд-Чемберлен.

Ливерпуль в субботу будет принимать Брайтон, начало в 17:00. Это будет дебют нового тренера "чаек" – Роберто Де Дзерби, нашедшего работу после Шахтера.

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