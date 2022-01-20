Мерсисайдский клуб сам спровоцировал (возможно, бессознательно) избыточное количество положительных тестов на COVID-19, сообщает The Athletic.

Миколенко пропустил первую тренировку под руководством нового тренера Эвертона – фанаты выведали неофициальную причину

АПЛ проводит тестирование команд совместно с компанией Prenetics, однако почти все клубы имеют отдельных партнеров, которые проверяют значительно быстрее. У Ливерпуля контракт с BioGrad, играющую в скандале ключевую роль. Именно по ее данным в лагере "красных" было 40 положительных результатов перед запланированным матчем против Арсенала (6 января). Поединок перенесли, Ливерпуль на 48 часов закрыл тренировочную базу, но позже прибыли шокирующие результаты Prenetics – больных гораздо меньше, и Клопп мог выставить минимальную заявку! Третья волна тестов из лабораторий обеих компаний подтвердила ошибочность вердикта BioGrad.

Масла в огонь добавил сам Клопп, который публично разболтал о массовых ошибочных тестах в лагере своей команды. Другие клубы возмутились, что таким образом Ливерпулю удалось перенести матч, хотя реальных оснований для этого не было. Позже немец пытался искусственно подтвердить кадровые проблемы – уже 9 октября мерсисайдцы играли со скромным Шрусбери в Кубке Англии, а несколько "ложноположительных" игроков гранда остались вне заявки, хотя на самом деле могли выйти на поле.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду