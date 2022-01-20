Мерсисайдський клуб сам спровокував (можливо, несвідомо) надмірній кількості позитивних тестів на COVID-19, повідомляє The Athletic.

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АПЛ проводить тестування команд спільно з компанією Prenetics, проте майже всі клуби мають окремих партнерів, які роблять перевірки значно швидше. У Ліверпуля контракт з BioGrad, яка відіграє в скандалі ключову роль. Саме за її даними, у таборі "червоних" було аж 40 позитивних результатів перед запланованим матчем проти Арсенала (6 січня). Поєдинок перенесли, Ліверпуль на 48 годин закрив тренувальну базу, але пізніше прибули приголомшливі результати Prenetics – хворих значно менше, і Клопп таки міг виставити мінімальну заявку! Третя хвиля тестів з лабораторій обох компаній підтвердила помилковість вердикту BioGrad.

Масла у вогонь додав сам Клопп, який публічно розбовкав про масові хибні тести у таборі своєї команди. Інші клуби обурились, що таким чином Ліверпулю вдалося перенести матч, хоча реальних підстав для цього не було. Пізніше німець намагався штучно підтвердити кадрові проблеми – вже 9 жовтня мерсисайдці грали зі скромним Шрусбері в Кубку Англії, а кілька "хибнопозитивних" гравців гранда залишились поза заявкою, хоча насправді могли вийти на поле.

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