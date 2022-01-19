Миколенко пропустив перше тренування під орудою нового тренера Евертона – англійські фанати вивідали неофіційну причину
Відсутність українського легіонера "ірисок" Віталія Миколенка на тренуванні неабияк схвилювала ліверпульських уболівальників.
Захисник Віталій Миколенко був відсутній на першому занятті Евертона під керівництвом тимчасового наставника "ірисок" Данкана Фергюсона. На відео з тренування команди не було помічено українського футболіста, що викликало занепокоєння у фанатів команди. "А де Миколенко?" – запитали уболівальники Евертона у коментарях.
Про причини відсутності українця поки що не повідомляється, однак вболівальники припустили, що у нашого легіонера COVID-19. До слова, Евертон – один з тих, хто не надає конфіденційної інформації про зараження своїх гравців коронавірусом.
Нагадаємо, Фергюсон очолив Евертон після звільнення Рафаеля Бенітеса. Миколенко встиг провести за "ірисок" два матчі: один у Кубку та один – у Прем'єр-лізі.
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