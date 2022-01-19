Захисник Віталій Миколенко був відсутній на першому занятті Евертона під керівництвом тимчасового наставника "ірисок" Данкана Фергюсона. На відео з тренування команди не було помічено українського футболіста, що викликало занепокоєння у фанатів команди. "А де Миколенко?" – запитали уболівальники Евертона у коментарях.

Про причини відсутності українця поки що не повідомляється, однак вболівальники припустили, що у нашого легіонера COVID-19. До слова, Евертон – один з тих, хто не надає конфіденційної інформації про зараження своїх гравців коронавірусом.

Mykolenko has the Covid I heard — ORIGINAL Everton Views (@EvertonViews) January 19, 2022

Нагадаємо, Фергюсон очолив Евертон після звільнення Рафаеля Бенітеса. Миколенко встиг провести за "ірисок" два матчі: один у Кубку та один – у Прем'єр-лізі.

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