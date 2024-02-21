Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп знает, что будет работы после ухода из команды.

Наставник мерсисайдцев недавно объявил, что в конце сезона покинет свой пост. Юргеном Клоппом активно интересуется Бавария, которая только что сообщила, что не продолжит сотрудничество с Томасом Тухелем. Впрочем, тренер Ливерпуля не планирует пока искать новый клуб.

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"Юрген Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную сборную в течение года после этого текущего сезона. Это остается неизменным", – цитирует агента тренера Марка Косицке журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в 2015 году. Под руководством немца мерсисайдцы одержали победу в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19, а в кампании 2019/20 завоевали титул чемпиона Англии.

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