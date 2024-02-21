Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп знає, що буде роботи після відходу з команди.

Наставник мерсисайдців нещодавно оголосив, що в кінці сезону покине свій пост. Юргеном Клоппом активно цікавиться Баварія, яка щойно повідомила, що не продовжить співпрацю з Томасом Тухелем. Утім, тренер Ліверпуля не планує наразі шукати новий клуб.

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"Юрген Клопп не буде тренувати жоден клуб або національну збірну протягом року після цього поточного сезону. Це залишається незмінним", – цитує агента тренера Марка Косіцке журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, що Юрген Клопп очолив Ліверпуль у 2015 році. Під керівництвом німця мерсисайдці здобули перемогу в Лізі чемпіонів у сезоні 2018/19, а в кампанії 2019/20 завоювали титул чемпіона Англії.

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