"Конечно, все не так хорошо. Я бы хотел сказать, что у нас нет абсолютно никаких проблем, но они есть.

У лидера Ливерпуля подозревают серьезную травму – он рискует не сыграть до конца сезона

Алиссон недоступен. У него мышечная травма, и мы не знаем точно, сколько времени продлится его восстановление, но он, наверное, не будет доступен в ближайшем будущем.

У Диогу Жоты проблемы с коленом. Он выбыл на несколько месяцев. Кертис Джонс повредил связки, есть и другие игроки, с которыми мы будем постепенно разбираться. Насчет проблем с мышцами – посмотрим, что будет завтра.

В основном, все. Трент и Доминик Собослаи возвращаются, но пока что не участвуют в командных тренировках, а это значит, что они тоже недоступны

С травмами у вас есть важные дни; пятый, десятый день – это когда вы снова оцениваете ситуацию, потому что никто не реагирует одинаково, и это зависит от уровня боли, которую они все еще испытывают. Я не могу дать вам временные рамки их возвращений на поле, даже если бы хотел", – рассказал Юрген Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что ранее сообщалось, что Диогу Жота может пропустить остаток сезона из-за травмы колена.

Завтра, 21 февраля, Ливерпуль сыграет против Лутона в 26 туре чемпионата Англии. Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице АПЛ с 57 очками, на два балла опережая Арсенал, который имеет 55 пунктов.

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